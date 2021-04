Lvmh : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre LVMH et relève son objectif de cours à 640 euros, contre 540 euros précédemment.



Après un premier trimestre solide de LVMH, le bureau d'analyses révise à la hausse ses prévisions de ventes organiques de 6% pour la période 2021-2023. Dans le même temps, le BPA 2021-2023 progresserait de 13% en moyenne, ' en raison d'un levier opérationnel positif et d'un mix de divisions favorable '.



Le broker souligne que malgré les effets de la pandémie, les divisions Vins & Spiritueux et Parfums & Cosmétiques sont en forte amélioration depuis le 4e trimestre 2020.



' La forte demande sous-jacente en cognac, associée au réapprovisionnement des détaillants avant une hausse des prix, a contribué à la performance du 1er trimestre, mais la situation est susceptible de se normaliser au 2e trimestre ', estime Credit Suisse qui anticipe toutefois une marge opérationnelle en 2021 de 22,4%, soit 100 bp au-dessus du niveau de 2019.





