Lvmh : AlphaValue remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre LVMH, porté de 748 à 802 euros, vantant la capacité de résistance du géant de luxe dans un environnement jugé incertain.



'S'il est vrai que l'incertitude liée au contexte économique actuel est appelée à peser sur le sentiment des investisseurs vis-à-vis du secteur du luxe, la large diversification du groupe, aussi bien en termes d'activités que des marques, son positionnement géographique bien équilibré et sa solide assise financière lui confèrent un profil plus défensif', estime le bureau d'études.



Le cabinet parisien explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour 2022 après les performances meilleures que prévu publiées par le groupe au premier semestre, notamment au vu des perspectives de marges encourageantes de la branche de mode et de maroquinerie.



