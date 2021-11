Lvmh : AlphaValue relève son conseil à 'accumuler'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur LVMH à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, saluant la stratégie de diversification opérée par le géant français du luxe.



Le bureau d'études indépendant - qui affiche un objectif de cours de 798 euros sur le titre - explique que cette politique de diversification, orientée à la fois vers le luxe et le commerce de détail, devrait notamment lui permettre de profiter du programme économique de 'prospérité commune' conduit en Chine.



AlphaValue estime par ailleurs que le projet de boutique duty-free en Chine pourrait ouvrir une nouvelle ère pour les grandes marques de luxe.



Le cabinet juge enfin que LVMH dispose de tous les atouts en vue de profiter de l'explosion du marché de l'expérience de luxe grâce à ses investissements dans la chaîne d'hôtels Belmond, la maison de tourisme de luxe Cheval Blanc et les yachts Royal Valent.



