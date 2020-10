Lvmh : Accord modifié pour la fusion avec Tiffany

(CercleFinance.com) - LVMH et Tiffany annoncent avoir conclu un accord modifiant certains termes du contrat de fusion conclu en novembre 2019, ramenant le prix d'offre à désormais 131,50 dollars par action et renforçant la certitude de réalisation de l'opération.



Les autres principes contenus dans le contrat de fusion demeurent inchangés. Cet accord met un terme à l'ensemble des actions judiciaires opposant, devant la Cour du Delaware, le géant français du luxe et le joaillier américain.



L'accord modifié prévoit que le versement du dividende trimestriel (0,58 dollar par action) annoncé pour le 19 novembre, sera mis en paiement par Tiffany. La finalisation de l'opération devrait intervenir début 2021, sous réserve des conditions habituelles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

