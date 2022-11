Lvmh : Le luxe brille en Bourse grâce aux espoirs d'une politique anti-Covid moins stricte en Chine

(BFM Bourse) - LVMH, Hermès et Kering évoluent en nette hausse à la Bourse de Paris. Les signaux positifs envoyés par Pékin sur la vaccination des personnes âgées et des spéculations sur les répercussions de manifestations en Chine peuvent expliquer ces progressions.

Une fois de plus, le CAC 40 est porté par les valeurs du luxe. L’indice parisien s’adjuge 0,8% vers 15h30 bien aidé par les "Khol" (Kering, Hermès, L’Oréal, LVMH) les champions boursiers de la place de Paris, acronyme répondant aux "Gafam" américains (Alphabet, maison-mère de Google, Amazon, Meta c’est-à-dire Facebook, Apple et Microsoft).

LVMH et Hermès signent les deux plus fortes hausses de l’indice, gagnant respectivement 4,2% et 3,7% tandis que Kering prend 3,4% et L’Oréal 2%. A Londres Burberry s’adjuge 1,3% tandis qu’à Zurich Richemont avance de 3,7%.

Le secteur bénéficie des annonces de Pékin sur la vaccination et d’espoirs d’assouplissement de la politique zéro-Covid dans le pays qui se traduit pour l'instant par des restrictions drastiques pour la population.

"Toute nouvelle concernant une amélioration pour une reprise potentielle en Chine pousse fortement les valeurs de luxe, comme nous l'avons vu au cours des six derniers mois", souligne Luca Solca, analyste du secteur chez Bernstein.

Baisse des cas

Selon des chiffres du gouvernement cités par l’AFP, le nombre de cas quotidiens de Covid-19 est repassé sous la barre des 40.000 mardi, la première baisse d’un jour sur l’autre depuis plusieurs semaines.

Par ailleurs Pékin a décidé d’accélérer la vaccination des personnes âgées, c’est-à-dire les plus de 65 ans. Or le taux de vaccination très bas chez cette population est l’un des arguments mis en avant par Pékin pour justifier sa politique sanitaire très stricte.

"La perspective de la vaccination des personnes âgées est un développement positif. De plus, la vague de protestation dans le pays pourrait amener le gouvernement à adopter une approche plus pragmatique, et permettre aux gens de reprendre leurs achats", note Luca Solca.

Canton desserre l'étau

Le pays connaît depuis plusieurs jours des manifestations inédites depuis 1989, les habitants dénonçant la politique zéro-Covid. Ces protestations sont recensées dans plusieurs grandes villes, notamment Pékin, Shanghai ou Wuhan, et ont pris les autorités au dépourvu.

Par ailleurs, la ville de Guangzhou, également connue sous le nom de Canton, a assoupli les règles de prévention contre le Covid-19 dans plusieurs districts. "On sent une volonté du gouvernement chinois de lâcher du lest, c’est le genre de nouvelle que le marché aime bien entendre en ce moment", indique un analyste basé à Paris. Des affrontements entre la police et les manifestants ont eu lieu dans cette ville.

"Il n’y a pas de solution simple à court terme pour la Chine après des mois de politiques zéro-Covid, et la sortie de cette politique ne peut qu’être progressive et s’accompagnera probablement d’une situation sanitaire encore plus difficile cet hiver. Mais c’est probablement la meilleure solution pour sauver l’économie et apaiser les tensions sociales", commente Xavier Chapard de La Banque Postale Asset Management.

Le marché chinois reste très important pour les groupes de luxe en raison de sa taille. "Avant la pandémie, la Chine était le premier marché pour le luxe. Les États-Unis sont redevenus le premier marché, mais ils sont à peu près au même niveau", rappelle Luca Solca.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse