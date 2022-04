Lvmh : Croissance de 29% des ventes de LVMH au 1er trimestre 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise des ventes de 18 milliards d'euros au premier trimestre 2022, en croissance de 29% par rapport à la même période de 2021. La croissance organique des ventes est de 23%.



Toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres de leurs ventes à l'exception des Vins et Spiritueux.



Les Etats-Unis et l'Europe progressent à deux chiffres. L'Asie reste en progression sur le trimestre malgré un mois de mars affecté en Chine par le renforcement des restrictions sanitaires.



L'activité Mode & Maroquinerie affiche une croissance organique de 30% de ses ventes à 9 123 ME au premier trimestre 2022. Dans les Parfums & Cosmétiques, la croissance organique des ventes s'établit à 17% à 1 905 ME. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie réalise une croissance organique de 19% à 2 338 ME.



L'activité Vins & Spiritueux enregistre une croissance organique de 2% de ses ventes à 1 638 ME au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021.



