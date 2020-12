Lumibird : Le champion des lasers Lumibird lève des fonds pour doubler de taille en trois ans

(BFM Bourse) - Dans la lignée des dernières augmentations de capital, le champion français des lasers renforce sa capacité d'acquisition, cette fois par le biais d'un prêt bancaire et d'une émission obligataire pour 140 millions d'euros. Objectif: un doublement du chiffre d'affaires entre 2020 et 2023.

Après avoir sensiblement corrigé depuis une semaine, l'action Lumibird rebondit vivement mercredi matin, gagnant 9,69% à 12,90 euros vers 10h00 tandis que l'ex-Quantel a annoncé avoir bouclé un financement total de 140 millions d'euros au service de ses objectifs de croissance.

Leader européen des technologies laser utilisées dans l'industrie, la défense ou encore le secteur médical et la recherche, Lumibird a réuni un financement bancaire de 100 millions d'euros complété d'un emprunt obligataire de type Euro PP "à impact" de 40 millions d'euros. Il s'agit d'obligations dont le taux est modulé en fonction du respect, outre de ratios financiers, d'engagements sociaux (à savoir: une augmentation du pourcentage de salariés en situation de handicap employés sur ses différents sites français et une augmentation du nombre de CDI sur son pôle principal, à Lannion).

L'ensemble du package, conclu pour sept ans, a été signé "à des conditions très attractives" soit un taux moyen d’environ 2,4%. "Le montant et la durée de l'engagement des prêteurs confirment la qualité de crédit du groupe Lumibird et la robustesse de son modèle de développement par croissance organique et externe", se félicite le groupe. L'intégralité du financement n'a pas été tirée dans l'immédiat, mais pourra l'être sous 12 ou 24 mois en fonction du rythme des acquisitions que prévoit la firme.

Vers une accélération sur les véhicules autonomes

Une partie vient en outre solder la ligne de crédit de 35 millions d'euros mise en place en juin 2019, de sorte que la capacité nette supplémentaire s'élève à 105 millions d'euros, s'ajoutant à une position de trésorerie de plus de 78 millions à l'issue du premier semestre.

Cette capacité de financement accrue doit permettre à Lumibird de doubler son chiffre d’affaires entre 2020 et 2023, en se concentrant sur ses trois marchés stratégiques médical, lidar (télédétection par laser) et défense/spatial. À titre indicatif, la firme s'estime pour 2020 en ligne avec les attentes du consensus, sachant que la moyenne des estimations des deux seuls analystes suivant la valeur anticipe 127 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année en incluant l'intégration d'Ellex, Essmed, Optotek et Halo.

Les investissements porteront à la fois sur le renforcement des technologies -en particulier sur le Lidar, qui connaît un essor important grâce au développement des véhicules autonomes- et sur l’acquisition de parts de marché et de capacités de production, notamment dans les domaines médical et défense/spatial.

Sur le modèle des acquisitions réalisées récemment (Quantel, Optotek, Halo Photonics, Ellex), chaque nouvelle croissance externe doit permettre d’accélérer la croissance organique, indique le groupe.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse