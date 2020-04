Lumibird : Malgré la suspension des objectifs, les investisseurs applaudissent les résultats 2019 de Lumibird

(BFM Bourse) - Le titre du spécialiste français des technologies laser bondit dans le sillage de ses résultats 2019. Comme de nombreux autres groupes, Lumibird a suspendu ses prévisions en raison de la crise du Covid-19 mais les investisseurs préfèrent saluer le rétablissement des marges opéré lors du dernier exercice.

Spécialiste des technologies laser à destination de l'industrie et de la santé, le groupe lannionnais Lumibird décolle mercredi (+8,2% à 16h20) dans le sillage de ses résultats annuels de bonne facture dévoilé mardi après Bourse. Pas épargné par le krach boursier ayant démarré fin février dernier, le titre du groupe lâche néanmoins toujours 44% depuis le début de l'année, et s'échange désormais à 8,45 euros contre plus de 15 euros le 31 décembre dernier.

Le champion français des lasers industriels et médicaux (ex-Quantel) a vu son bénéfice net progresser de 9,2% à 8,8 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 110,7 millions d'euros (+10%), soit 600.000 euros de plus que le chiffre avancé fin janvier dernier. Le résultat opérationnel courant s'est pour sa part établi à 12,3 millions, en hausse de 7,5% sous l’effet de l’accroissement de l’activité et d’une légère baisse des dépenses opérationnelles. L’excédent brut d’exploitation 2019 bondit pour sa part de 26,8%, à 21 millions d'euros, dont 1,6 million lié à l’application de la nouvelle norme IFRS 16.

S'il abaisse son objectif à 12 euros contre 15 précédemment sur le titre Lumibird, l'analyste Pierre Buon qui officie chez Midcap Partners salue le rétablissement des marges. "L’Ebitda ajusté (pré-IFRS 16) s’est établi à 13,5 millions d'euros, ce qui correspond à une progression de 22,7% sur un an. La marge d'Ebitda progresse de 405 points de base (+4,05%) et atteint 22,9%, sous l’effet de la plus forte exposition au médical" ajoute le spécialiste du dossier, qui relève que l'Ebitda dépasse assez nettement ses prévisions puisqu'il tablait sur 13,0 millions d'euros.

Dans le détail, le pôle laser progresse de 6,4 % à 71,4 millions d’euros en 2019 (64,5% des revenus du groupe), avec une stabilité de l’activité industrie-sciences (+1,2 % à 25,8 millions d'euros), une croissance de l’activité Lidar -la télédétection par lidar pour "light detection and ranging" est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur- (+ 33,5% à 20,5 millions) marquée par le développement des ventes dans le secteur de l’automobile. L'activité spatial-défense enregistre en revanche un léger recul (-4,2% à 25,1 millions "lié aux plannings d'achèvement des programmes militaires (...) et un effet de base important entre les 4e trimestre 2018 et 2019".

Le pôle médical a nettement progressé (+17% à 39,3 millions) en 2019. Lumibird indique que la contribution d'Optotek, acquis au cours de l'exercice écoulé, a représenté 1,1 million d'euros. La croissance organique (+13,7%) est donc "le principal facteur de développement grâce à l'accueil favorable réservé aux nouveaux produits, sur les marchés traditionnels comme sur les nouveaux, comme celui de la sécheresse oculaire" précise le groupe. Le communiqué rappelle que Quantel Medical (nom du pôle) a annoncé en décembre dernier "le projet d'acquisition de l'activité Lasers et ultrasons de l'australien Ellex, représentant environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de l'exercice écoulé". "Cette opération structurante, entre deux groupes qui se connaissent parfaitement, doit se conclure avant la fin du 1er semestre et recèle un fort potentiel de croissance et de création de valeur pour le pôle médical" développe Lumibird.

Le groupe s'adapte face à la pandémie

Sans pouvoir estimer plus précisément l’impact de la crise sanitaire sur ses différents marchés, le groupe suspend sa "guidance", et indique qu’il précisera ses objectifs court et moyen terme dès qu’il sera en mesure de le faire, lors d’une prochaine publication.

