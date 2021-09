Lumibird : Le breton Lumibird, leader européen des lasers, voit ses bénéfices exploser depuis janvier

(BFM Bourse) - La poursuite de la reprise de ses marchés entamée fin 2020, ainsi que les retombées positives du rachat des activités laser et ultrason de l'australien Ellex, contribuent à une forte progression des bénéfices semestriels de Lumibird. Le groupe confirme ses ambitions de doubler son chiffre d'affaires à moyen terme.

L'objectif d'une progression du taux de marge d'exploitation atteignant la barre de 20% dès cette année apparaît bien parti pour le groupe breton Lumibird, leader européen des applications lasers dans l'industrie, la défense, la recherche et la santé. La vive amélioration des résultats sur la première moitié de l'année incite les investisseurs à se repositionner mercredi matin, le titre bondissant de 5,18% à 17,88 euros vers 11h15, quasiment au plus haut depuis le début de l'année.

Au cours des six premiers mois de 2021, l'entreprise basée à Lannion a généré 75,4 millions d'euros de chiffre d’affaires, une progression de 65% à données publiées - soit +13% en pro forma (en intégrant les activités d'Ellex, réellement absorbées en juin 2020, comme si elles faisaient déjà partie du groupe au 1er janvier 2020). Ce qui confirme ainsi la reprise de la croissance organique qui avait été amorcée au dernier trimestre 2020.

La division photonique (34,7 millions d'euros de chiffre d’affaires) a progressé de 16% sur le semestre, avec une dynamique particulièrement forte des secteurs industriel/scientifique et défense/spatial, et malgré un retrait de l’activité Lidar, ces capteurs au cœur des technologies de conduite autonome notamment, sous l’effet de retards d’approvisionnement.

Bonne intégration des actifs d'Ellex

La division médicale (40,7 millions d'euros, +158% en données publiées et +11% en pro forma) reflète à la fois la forte reprise du marché, fortement marqué par la crise sanitaire en 2020, et la bonne intégration des actifs d'Ellex (l'acquisition annoncée fin 2019 et effective depuis la mi-2020) notamment à travers du déploiement "de synergies commerciales porteuses de croissance".

Les deux divisions de Lumibird ont en outre été contributrices aux résultats, le photonique apportant 6,7 millions d'euros d'excédent brut d’exploitation (EBE, correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements, proche de l'Ebitda) et le médical 7,6 millions, soit un taux de marge d'EBE de 19,2% et 18,8% respectivement.

Soit un EBE à l'échelle du groupe de 14,3 millions d'euros, reflétant un taux de marge moyen de 19%, à comparer à 16,7% au premier semestre 2020. L'objectif de Lumibird reste d'afficher "une marge d’EBE en croissance dans une fourchette de 20 à 25%" à partir de 2021.

Rachats potentiels de concurrents

En l'absence d'éléments exceptionnels particuliers sur la période, la forte croissance conjuguée à la maîtrise des charges a permis de dégager un bénéfice opérationnel de 8 millions d'euros, contre une perte de 2,1 millions au 1er semestre 2020 et le résultat net après charges d'intérêt et impôts ressort à 5,1 millions d'euros, au lieu d'une perte de 1,9 million sur la même période de l'année précédente.

Le bilan au 30 juin fait apparaître une dette nette de 9,8 millions d'euros, pratiquement inchangée. "Cette situation financière solide permet au groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance externe", indique Lumibird, qui a d'ailleurs communiqué dernièrement sur deux dossiers d'acquisition, celui du rachat de l’activité de télémétrie laser de défense du suédois Saab et celui de la société française CILAS.

"Fort de ses performances sur le semestre, avec un carnet de commandes traduisant le dynamisme de ses marchés et de nouvelles synergies d’intégration attendues sur la division Médical, Lumibird confirme ses objectifs d’un doublement de son chiffre d’affaires publié entre 2020 et 2023 sous l’effet de la croissance organique et externe", conclut la firme dans son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse