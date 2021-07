Lumibird : Lumibird entre au capital du spécialiste français des lasers militaires CILAS

(BFM Bourse) - Le groupe basé à Lannion renforce à nouveau son leadership dans le domaine des lasers en reprenant la participation d'Areva au capital de la CILAS, acteur français historique des lasers à visée militaire et de l'optronique.

Dans un domaine aussi confidentiel que la défense, la Compagnie industrielle des lasers (CILAS) a néanmoins fait parler d'elle dernièrement avec une campagne de tirs réussie pour le canon laser Helma-P, capable de détruire des drones en plein vol à un kilomètre de distance. Une nouvelle démonstration des capacités de pointe de ce fleuron français qui produit notamment des équipements de pointage par laser permettant de guider une munition vers une cible précise.

Fondée en 1966 à Marcoussis, la CILAS est majoritairement détenue par ArianeGroup, aux côtés d'Areva (ex-CEA Industrie). Une participation qui ne correspond cependant plus au profil actuel d'Orano -nouveau nom d'Areva- dont l'activité est dédiée au combustible nucléaire. Dans ce contexte, Lumibird vient de signer un accord d'exclusivité en vue de reprendre à Areva ses 37% du capital de CILAS, pour un montant non précisé.

Selon les derniers chiffres publiés par CILAS (2018), son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 43 millions d'euros, dont 60% auprès de la défense et 40% de clients civils.

La complémentarité des portefeuilles technologiques de CILAS et Lumibird devrait permettre des synergies technologiques duales (civiles et militaires) et donner naissance à "une offre et une capacité de développement en sous-systèmes et composants lasers sans équivalent en Europe, avec des moyens humains, techniques et industriels pour répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur", se félicite l'acquéreur.

"L’acquisition de la participation d’Areva dans CILAS constitue une étape stratégique décisive de notre projet de rapprochement. Elle conforte notre vision d’une filière souveraine dans le domaine du laser, reposant sur des acteurs industriels agiles, capables de développer leurs technologies à la fois sur les marchés de la défense et du spatial, mais aussi sur de nombreux marchés civils (aéronautiques, industriels, médicaux,….) Cette acquisition va permettre l’émergence d’un nouvel acteur de taille critique suffisante pour servir efficacement les intérêts des grands intégrateurs français ainsi que ceux des états européens", a fait valoir Marc Le Flohic, PDG et fondateur de Lumibird. Selon le dirigeant, la réalisation de cette opération (attendue dans les prochains jours) "ouvrira la voie à l’acquisition d’autres pépites technologiques européennes pouvant enrichir et accélérer ce modèle de développement".

L'annonce était bien accueillie des actionnaires de Lumibird, le titre progressant de 2,6% à 15,80 euros vers 10h30 mardi.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse