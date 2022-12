Lucibel : Nouveau partenariat pour le masque de beauté OVE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lucibel progresse de 6% lundi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un partenariat commercial avec la société israélienne High Level Skin, qui va se charger de commercialiser son masque de beauté OVE.



Dans un communiqué, l'entreprise française Lucibel souligne que la signature de ce partenariat va lui offrir une présence 'significative' en Israël, au moment où d'autres partenariats internationaux sont en cours de finalisation.



Chez High Level Skin, on loue les performances 'exceptionnelles' du masque de beauté OVE, qui permet de stimuler la production de collagène, et donc l'élasticité des tissus de la peau, grâce à son procédé de photobiomodulation par lumière LED.



Ce partenariat fait suite à celui annoncé en octobre avec l'hôtel de luxe Constance Prince Maurice, l'un des palaces les plus emblématiques de l'Ile Maurice.



Parallèlement, Dior a prévu de déployer, à partie de janvier 2023, le maque dans une trentaine de pays, confortant son positionnement sur le segment du luxe et des spas et hôtels haut de gamme.



Le chiffre d'affaires attendu en 2023 au titre de ces deux partenariats, hors Dior, est de l'ordre de 200.000 euros, mais Lucibel indique que le chiffre d'affaires de son activité cosmétique du groupe Lucibel, hors Dior, réalisé dans le domaine du luxe, est déjà supérieur à un million d'euros en base annuelle.



