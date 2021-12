Lucibel : Le spécialiste français de l'éclairage LED tente de rebondir en Bourse grâce à un accord avec Dior

(BFM Bourse) - En déclin chaque année depuis son introduction en 2014 (effectuée à 14,25 euros par action, contre moins de 1 euro désormais), Lucibel profite lundi d'un rebond de 12% grâce à un partenariat avec Dior, l'une des principales maisons de LVMH. Le masque de photobiomodulation conçu par la firme va être présenté en exclusivité au Dior Spa Cheval Blanc, puis dans une sélection de spas et de cabines de la marque.

Les nouvelles applications de l'électroluminescence permettront-elles à Lucibel de redresser enfin la tête? Au-delà de l'éclairage, le pionnier français des technologies LED, qui a opté en 2018 pour une production made in France via son site de Barentin (Seine-Maritime), se positionne également sur le LiFi (ou communication par la lumière) mais aussi le bien-être et le confort (éclairage circadien, cosmétique).

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La firme a notamment mis sur pied une filiale, "Lucibel·le Paris", qui a développé un masque de photobiomodulation par lumière LED. Baptisé Ove, designé par Olivier Lapidus, le produit utilise la lumière LED de couleur rouge, d’une longueur d’onde de 630 nm, qui apparaît agir en synergie avec différentes crèmes et sérums pour tonifier la peau. Un essai mené cette année en France a montré qu'une cure de huit séances de douze minutes permettait de réduire la profondeur de la ride de la patte d'oie, diminuer le relâchement de l'ovale du visage et diminuer le diamètre des pores, tout en raffermissant la peau.

"Avec des intensités lumineuses spécifiques et adaptées aux différentes zones du visage, le masque OVE permet de cibler de manière précise les zones à traiter, renforçant ainsi son efficacité. Grâce à un design épuré et une ergonomie optimum, le masque OVE devient l’accessoire indispensable au service de la beauté, en seulement 2 séances de 12 minutes par semaine", expliquait Lucibel·le Paris lors du lancement en juin 2021, an ajoutant que le produit avait déjà été "très remarqué par des acteurs du secteur de la cosmétique", ce qui pourrait conduire à "des partenariats créateurs de valeur".

Ce lundi, le groupe a annoncé justement la mise en place d’un partenariat stratégique avec Dior, l'une des maisons emblématiques du géant LVMH. Si "certains éléments sont encore en cours de discussion", les premières étapes de la collaboration sont suffisamment avancées pour que Dior annonce d'ores et déjà qu'il proposera le masque Ove aux clients du Dior Spa Cheval Blanc, établissement haut-de-gamme installé à la Samaritaine, à Paris.

"En s'associant à Lucibel afin de proposer en exclusivité le masque OCE au Dior Spa Cheval Blanc, puis prochainement dans une sélection de ses spas et cabines, Dior anticipe le futur de la beauté. En combinant son savoir-faire et sa recherche scientifique aux technologies novatrices, la Maison démontre une nouvelle fois son esprit visionnaire, mis au service de l'excellence de la beauté", mentionne en toute simplicité le communiqué de Christian Dior Parfums.

Bien que dénuée d'éléments chiffrés, l'annonce redynamise quelque peu le cours de Lucibel, en hausse de 14,69% à 0,89 euro lundi après-midi. Ce faisant, le titre réduit sensiblement son repli depuis le début de l'année, mais reste pour le moment sur la voie d'une huitième performance annuelle négative - en autant d'années de cotation sur le marché parisien. Le cours a notamment été plombé par un développement commercial décevant : de 24,6 millions d'euros en 2014, le chiffre d'affaires est tombé l'an dernier à 10,2 millions, avec un résultat nettement déficitaire.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse