Loreal : Un analyste passe à l'achat, objectif 450 E

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de l'analyse positive de Bank of America. L'analyste a repris mercredi le suivi du titre L'Oréal avec une recommandation d'achat et un objectif de 450 euros, représentant un potentiel haussier de 17%.



Dans une note de recherche, l'analyste loue le 'mix' d'activités du groupe français de cosmétiques, son solide positionnement en ligne, son savoir-faire en matière de marketing ainsi qu'un portefeuille 'sans pareil' de marques qui devraient lui permettre, de son point de vue, d'accélérer à la fois ses gains de parts de marché et d'améliorer sa rentabilité.



Ces performances devraient alimenter, à leur tour, un solide flux de trésorerie susceptible de favoriser plus de cinq milliards d'euros d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) et la redistribution de 10% de la capitalisation boursière sous forme de dividendes au cours des cinq prochaines années, poursuit BofA.



L'intermédiaire ajoute que la réouverture de l'économie chinoise et la reprise du tourisme en Asie pourraient également générer de bonnes surprises, tout en jugeant que la décote de 20% que l'action L'Oréal affiche aujourd'hui par rapport à Estée Lauder n'est pas justifiée au regard de la 'solide exécution' récemment manifestée par le groupe.



