Loreal : Trois nouveaux projets pour régénérer la nature

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la Journée de la Terre, L'Oréal dévoile trois nouveaux projets soutenus par son Fonds pour la Régénération de la Nature, son fonds d'investissement à impact créé en 2020 et doté de 50 millions d'euros.



Il va ainsi soutenir NetZero, climatech française spécialisée dans la captation long terme de carbone atmosphérique en transformant des résidus agricoles en biochar, et ReforesTerra, qui a pour ambition de restaurer 2000 hectares de terres dégradées par l'élevage.



Le géant français des cosmétiques va aussi soutenir Mangroves.Now, qui contribuera au développement de projets communautaires de restauration des mangroves dans les pays d'Asie du Sud tels que le Bangladesh, l'Inde et le Sri Lanka.



