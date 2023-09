Loreal : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note d'achat sur le titre L'Oréal, avec un objectif de cours inchangé de 480 euros.



L'analyste rapporte que les vents contraires actuels autour de la consommation en Chine n'aident pas vraiment à justifier sa note d'achat.



Néanmoins, 'L'Oréal a prouvé ces trois dernières années qu'il pouvait

mieux que quiconque à surmonter les vents contraires extérieurs en Chine', justifie le broker.



Stifel estime que les gains de parts de marché en Chine et la dynamique des ventes généralisée ailleurs devraient permettre de générer une croissance à deux chiffres à périmètre constant au troisième trimestre.



Selon le bureau d'analyses, L'Oréal est d'ailleurs sur la bonne voie pour dépasser les 10 milliards d'euros d'EBIT d'ici 2025. Stifel anticipe une croissance du CA de 10% au 2e semestre 2023 puis de 8% en 2024/2025.



