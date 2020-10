Loreal : S'invite dans le Top 10 du classement Universum

(CercleFinance.com) - L'Oréal prend la 10ème place du classement mondial Universum 2020 des entreprises préférées des étudiants et diplômés d'écoles de commerce, gagnant deux places par rapport à 2019.



L'Oréal est l'unique entreprise française et européenne à figurer dans le Top 10 du palmarès.



' Pour L'Oréal, cette reconnaissance est précieuse. En nous classant parmi leurs 10 employeurs préférés, les étudiants des écoles de management témoignent de leur confiance dans les valeurs de notre entreprise qui sont l'ouverture d'esprit, la responsabilité et l'engagement en matière sociale et environnementale ', affirme Jean-Claude Le Grand, directeur général des RH de L'Oréal.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel