Loreal : S'attend à un repli proche de -5% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de L'Oréal a décidé de reporter au 30 juin 2020 l'Assemblée Générale Mixte initialement fixée le 21 avril 2020.



' ' L'absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire nous conduit à suspendre notre guidance ' indique le groupe.



' Le Groupe apportera plus d'informations lors de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, le 16 avril 2020, et précise que ce chiffre d'affaires devrait évoluer autour de -5 % par rapport à l'année dernière '.



