Loreal : RBC relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada maintient son opinion 'performance en ligne' sur L'Oréal, mais relève son objectif de cours de 235 à 258 euros après la publication de résultats semestriels meilleurs que prévu.



S'il se dit habitué à ce que le géant français des cosmétiques dépasse les prévisions du consensus, le broker canadien ne s'attendait pas à ce que cette performance se fasse à un tel coût.



Dans sa note, RBC fait remarquer que les frais publi-promotionnels ont représenté 32,6% du chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année et se demande si un tel niveau est appelé à perdurer.



En tout état de cause, le courtier estime que la dynamique favorable que connaît actuellement le groupe est intégré dans le cours de Bourse, avec un PER qui atteint désormais 46x.



RBC souligne par ailleurs qu'il n'attend qu'une amélioration de 30 points de marge de la marge d'exploitation du groupe cette année.



