Loreal : Prise de participation dans Prinker Korea

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce une prise de participation minoritaire, par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), dans la start-up de micro-impression Prinker Korea.



Prinker Korea a inventé et fabriqué le tout premier appareil numérique de tatouage non permanent.



L'Oréal et Prinker ont collaboré pendant plusieurs années avant de dévoiler leur innovation primée par le CES 2023 : L'Oréal Brow Magic. Il s'agit du premier applicateur électronique portable de maquillage des sourcils permettant d'obtenir la forme précise souhaitée.



' Grâce à cet investissement stratégique, nous renforçons notre engagement pour la beauty tech, en apportant à chacun, grâce à des technologies de rupture, les moyens d'une expression de soi sans limites. ' a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie de L'Oréal.



