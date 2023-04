Loreal : Oddo reste neutre après l'acquisition d'Aēsop

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que l'acquisition de la marque Aësop va indéniablement permettre à L'Oréal de renforcer son empreinte opérationnelle dans la Beauté en ajoutant une marque de soins de la peau positionnée sur le segment premium avec un réseau de distribution exclusif sur tous les continents (hormis l'Afrique).



Suite à cette opération, Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur avec un objectif de 346 E.



' Selon le communiqué, la VE d'Aësop est de 2525 ME et le CA a atteint 537 ME en 2022, soit un VE/CA22 de 4.7x. Le groupe ne donne pas d'indications sur le niveau de marge opérationnelle. Mais si on suppose qu'il se situe entre 20% et 25%, cela ferait ressortir un VE/EBITA22e entre 19x et 23x ' précise Oddo.



' Il n'en demeure pas moins que ce multiple reste élevé et ne peut se justifier que par des synergies de croissance. Nous estimons que la Chine devrait être le 1er levier de synergies dès lors que la marque Aësop n'y est présente que depuis 2022 avec l'ouverture d'un 1er point de vente et que L'Oréal a un niveau de taille critique important en Chine (c.20% du CA) ' rajoute l'analyste.



