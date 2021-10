Loreal : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil neutre sur le titre en raison de la valorisation élevée. ' Notre objectif de cours qui est relevé à 364 E (contre 357 E) laisse néanmoins penser que la valorisation reste à ce stade solide et la très forte accélération en séquentiel affichée au 3ème trimestre devrait soutenir le titre ' indique l'analyste.



' Le 3ème trimestre affiche une croissance organique de 13.1% qui dépasse toutes les attentes (consensus de 7.6% et Oddoe à +6.8%) avec une dynamique forte sur toutes les divisions y compris le Consumer et le Professionnel qui faisait face à des bases de comparaison élevées ' indique le bureau d'analyses.



' La très bonne surprise selon nous est celle de l'Amérique du Nord qui s'envole avec une croissance organique de 22.9% soit 24% en lfl vs 2019 '.



Oddo révise en hausse ses prévisions de BPA dilué courant de 3% sur 2021 (+18% contre un consensus à +17%) et au-delà en tablant désormais sur une croissance organique de 15.6% sur 2021 (contre +12%).



' Comparé à la base de 2019, 2021 devrait être 10.9% supérieur en CA en lfl, l'EBIT courant devrait être 10% supérieur et le BPA dilué courant 12% supérieur ' rajoute Oddo dans son analyse.



