Loreal : Nicolas Hieronimus, nommé directeur général

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de L'Oréal s'est réuni ce mercredi afin de décider d'une nouvelle gouvernance et d'organiser la succession de Jean-Paul Agon, p.d.-g. du groupe. Le conseil a pris la décision de dissocier les fonctions de président et de directeur général.



Jean-Paul Agon a ainsi été renouvelé dans sa fonction de président du Conseil - une fonction qu'il occupe depuis 2011 - tandis que Nicolas Hieronimus a été nommé directeur général du groupe.



Entré chez L'Oréal il y a 33 ans, Nicolas Hieronimus occupait la fonction de directeur général adjoint de L'Oréal, en charge des divisions, depuis 2017.



' Le Conseil d'administration est convaincu que l'organisation proposée garantira la pérennité de la performance, des valeurs et des engagements du groupe, ainsi que la qualité de sa gouvernance ', fait savoir L'Oréal.





