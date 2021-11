Loreal : Morgan Stanley dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a ramené lundi sa recommandation sur le titre L'Oréal à 'pondérer en ligne', contre 'surpondérer' jusqu'ici, avec un objectif de cours inchangé à 435 euros.



Dans une note de recherche, la banque américaine explique qu'elle considère que L'Oréal reste un placement de choix au sein du secteur de la consommation, voyant dans le titre un investissement 'de base' dans une optique de long terme.



'Toutefois, après une surperformance de plusieurs années, nous attendons une meilleure opportunité afin de nous renforcer', explique-t-elle dans l'étude.



Morgan Stanley souligne que la vision stratégique du groupe, conjuguée à une solide exécution et à de bonnes décisions en matière d'allocation du capital, ont permis à son cours de Bourse de s'apprécier de 36% cette année et de 106% depuis trois ans.



Si la banque d'investissement new-yorkaise s'attend à ce que L'Oréal continue à faire mieux que son secteur d'ici à 2024 en générant une croissance organique annuelle moyenne de 8%, Morgan Stanley recommande aux investisseurs en quête d'entreprises disposant d'une bonne maîtrise de leurs prix de se porter sur des groupes comme Pernod Ricard et Diageo à l'heure actuelle.



