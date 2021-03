Loreal : Morgan Stanley a relevé son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre. Dans une étude diffusée dans la soirée d'hier, le broker indique être passé à 'surpondérer' sur le géant des cosmétiques, contre 'pondérer en ligne' jusqu'ici, avec un objectif de cours porté de 300 à 350 euros.



Morgan Stanley explique qu'après une décennie marquée par la croissance de ses activités numériques, le groupe français devrait désormais profiter des innovations liées à la beauté, une tendance que le courtier dénomme 'beauty tech'.



D'après le broker, les ventes en ligne de L'Oréal pourraient ainsi générer, sous l'impulsion du nouveau directeur général Nicolas Hieronimus, quelque 50% du chiffre d'affaires à horizon 2025 pour représenter près de 20 milliards d'euros dans cinq ans contre 7,5 milliards d'euros aujourd'hui.



