Loreal : La famille Bettencourt à plus du tiers du capital

(CercleFinance.com) - La famille Bettencourt Meyers a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 février 2022, les seuils de 1/3 du capital et des droits de vote de la société L'Oréal et détenir 34,69% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la réduction du nombre total d'actions et de droits de vote de la société L'Oréal suite à l'annulation de 22 260 000 actions L'Oréal qui avaient été rachetées auprès de la société Nestlé.



