Loreal : La beauté du futur passera pas les biosciences

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir engagé une profonde transformation de sa Recherche & Innovation en orientant ses méthodes vers les Green Sciences (Biosciences) dans le but de cultiver durablement des ingrédients et d'extraire le meilleur de la nature grâce à des procédés de haute technologie.



Ainsi, le géant des cosmétiques se fixe l'objectif que 95% de ses ingrédients soient issus de sources végétales renouvelables, de minéraux abondants ou de procédés circulaires à l'horizon 2030, et que 100% de ses formules soient sans impact négatif sur l'environnement aquatique.



Pour réaliser cette transition, L'Oréal mobilise toutes les ressources des Green Sciences : les récents progrès des connaissances agronomiques, les développements des biotechnologies, la Chimie Verte, la science de la formulation, les outils de modélisation.



Le Groupe annonce aussi miser sur des partenariats stratégiques avec des universités, des start-ups et ses propres fournisseurs de matières premières.



