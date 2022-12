Loreal : JPMorgan dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur L'Oréal, ramenée de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 400 à 350 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier se dit toujours 'confiant' dans le modèle économique du groupe, qui permet selon lui de générer une croissance deux fois supérieure au marché de la beauté tout en augmentant ses marges bénéficiaires.



L'analyste explique toutefois anticiper un rétrécissement de l'écart de croissance entre le secteur des biens personnels et ménagers (HPC) et celui de l'alimentation cette année.



JPMorgan dit par ailleurs redouter une possible dévalorisation du secteur de la consommation courante en général, et plus particulièrement des valeurs de qualité du secteur, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et de ralentissement de la croissance mondiale.



