Loreal : Innove pour révolutionner le lavage de cheveux

(CercleFinance.com) - L'Oréal a profité du CES 2021 pour présenter sa dernière innovation de 'beauty tech',L'Oréal Water Saver,une technologie durable de soins capillaires pour les salons de coiffure et la maison.



Développée avec la start-up suisseGjosa,cette 'innovation révolutionne le lavage des cheveux en permettant de réduire sa consommation d'eau tout en améliorant l'expérience et l'efficacité des soins', assure L'Oréal qui vante une baisse de la consommation d'eau de l'ordre de 80%.



Le principe ? Les produits capillaires sont directement incorporés dans l'eau et appliqués au moyen du pommeau.



'Cette technique permet d'égaliser et d'organiser d'une manière précise la collision des gouttelettes d'eau dans le flux, ce qui réduit leur taille et accélère leur vitesse de circulation', indique L'Oréal.



'L'Oréal Water Saver assure ainsi le meilleur usage de chaque goutte d'eau pour le lavage des cheveux tout en facilitant le rinçage des shampoings, après-shampoings et autres produits de soins', annonce le fabricant.





