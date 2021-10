Loreal : Hausse de 18% du CA à 23,19 MdsE sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La croissance du chiffre d'affaires du groupe ressort à + 18,0 % à 23,19 milliards d'euros au 30 septembre à données comparables. À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de + 15,3 %.



À fin septembre, la Division des Produits Professionnels progresse fortement, à + 28,7 % à données comparables et + 23,6 % à données publiées. La Division des Produits Grand Public est en hausse de + 5,2 % à données comparables (+ 2,6 % à données publiées).



L'Oréal Luxe est en forte hausse de + 25,4 % à données comparables (+ 23,5 % à données publiées). La Division Cosmétique Active poursuit sur un rythme de croissance très élevé à + 34,5 % à données comparables (+ 31,0 % à données publiées).



' Toutes les Zones et toutes les Divisions sont en progression et contribuent au bon équilibre de la croissance du Groupe. A noter : la confirmation du redressement aux États-Unis et la poursuite d'un très fort rythme de croissance sur deux ans en Chine continentale ' a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.



