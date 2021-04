Loreal : Goldman Sachs intègre le titre à sa liste préférée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé lundi qu'il avait intégré le titre L'Oréal à sa liste de valeurs préférées ('conviction list').



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker américain maintient son conseil d'achat sur le géant français des cosmétiques, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 340 à 400 euros.



'Avec un nouveau directeur général aux commandes, nous pensons que la stratégie numérique de L'Oréal, qui a démarré en 2010, continuera non seulement à générer une croissance organique des ventes parmi les meilleures du secteur, mais aussi à accroître de manière significative les marges grâce à l'opportunité que représente la vente directe aux consommateurs (DTC)', explique le broker dans sa note.



Goldman s'attend ainsi à ce que les ventes en ligne du groupe représentent 50% de son chiffre d'affaires d'ici à trois ans, contre 26,6% l'an dernier.



Goldman Sachs fait également remarquer que la valorisation du titre apparaît 'séduisante' lorsqu'elle est comparée à celles de ses comparables les plus crédibles.



