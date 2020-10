Loreal : Changement à la tête du groupe, Oddo reste neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe doit nommer aujourd'hui le successeur de Jean-Paul Agon à sa tête. Oddo estime que le choix devrait logiquement se porter sur Nicolas Hiéronimus, ' ce qui pourrait être bien accueilli par les investisseurs '.



Citant des sources de presse (Le Figaro et Capital), Oddo indique que M. Agon devrait conserver le rôle de président (chairman) mais céder les fonctions de directeur général à M. Hiéronimus. Ainsi, ' la probabilité est donc faible de voir un changement de cap stratégique ou opérationnel ', analyse le broker.



La succession de M. Agon au poste de président reste donc ouverte, mais non-urgente.

Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation ' neutre ', avec un objectif de cours de 271 euros.





