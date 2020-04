Loreal : CA de 7,22 milliards d'euros au T1 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe L'Oréal annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour le premier trimestre 2020, de 7,22 milliards d'euros, en baisse de -4,8% à données comparables (-5% à taux de change constants).



Les performances du géant du luxe sont bien sûr impactées par l'épidémie de coronavirus, alors que des milliards d'habitants ont été priés de se confiner à leurs domiciles.



'Les performances par Division sont contrastées. Les Divisions L'Oréal Luxe et Produits Professionnels sont les plus impactées, du fait de la fermeture des parfumeries, grands magasins et salons de coiffure dans de nombreux pays. La Division des Produits Grand Public est, quant à elle, en recul plus modéré notamment grâce au maintien de l'activité dans la grande distribution. Enfin, la Division Cosmétique Active est toujours en progression à deux chiffres', commente Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.



'Dans un environnement qui évolue quotidiennement, il est incontestable que les mesures de confinement continueront d'avoir un impact significatif sur la consommation des produits de soin et de beauté et par conséquent sur nos affaires au deuxième trimestre. Mais, comme le montre l'exemple de la Chine, cette situation ne remet pas en cause l'appétence des consommateurs pour la beauté qui reste intacte. Le marché devrait enregistrer un redémarrage marqué dès que les mesures de fermeture des points de vente seront levées', ajoute-t-il s'agissant des perspectives.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LOREAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok