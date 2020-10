Loreal : Barclays reste à 'sous-pondérer', remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme son opinion 'sous-pondérer' sur L'Oréal malgré un objectif de cours remonté de 251 à 258 euros, reconnaissant pour le numéro un mondial des cosmétiques une 'exécution impeccable', mais pointant aussi une 'visibilité limitée'.



Le broker souligne le succès de sa stratégie, ayant consisté à prendre de vitesse la concurrence en poursuivant ses lancements d'innovation au troisième trimestre, faisant de la période son 'meilleur trimestre en termes de gain de part de marché depuis des décennies'.



