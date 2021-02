Loreal : Baisse des bénéfices, hausse du dividende

(CercleFinance.com) - L'Oréal présente un chiffre d'affaires de 27,99 milliards d'euros au titre de l'année 2020, en recul de 4,1% en données comparables, par rapport à l'exercice précédent.



Si l'activité est portée par la division Cosmétique Active (+18,9% à données comparables), les autres segments marquent un net recul : -6.4% pour les Produits Professionnel, -4.7% pour les Produits Grand Public et -8.1% pour L'Oréal Luxe (-8,1%).



Dans ces conditions, le résultat net part du groupe s'établit à 4milliards d'euros, en recul de 5,9% par rapport à 2019.



Le BPA dilué s'établit à 7,3 euros, un chiffre légèrement plus élevé que le consensus, mais en recul de 5,7% en un an.



Le groupe annonce enfin un dividende de 4 euros, en augmentation de 3,9%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LOREAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok