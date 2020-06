Loreal : Acquisition de Thayers Natural Remedies aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Oréal a annoncé la signature d'un accord avec Henry Thayer Company pour l'acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau. La marque sera intégrée dans la Division des Produits Grand Public de L'Oréal.



Thayers Natural Remedies offre notamment des lotions toniques et astringentes. La marque est notamment connue pour son bestseller iconique ' Witch Hazel Aloe Vera Formula Facial Toner ', une lotion à base d'hamamélis, appréciée par de nombreux consommateurs.



En 2019, Thayers a réalisé un chiffre d'affaires de 44 millions de dollars.



Stéphane Rinderknech, Président et CEO de L'Oréal USA et Directeur Général Multi Divisions de l'Amérique du Nord, a déclaré : ' Avec des produits de soin très bien évalués, la marque est aujourd'hui plus que jamais dans l'air du temps. Elle bénéficie d'un positionnement unique dans le marché de la grande distribution '.



