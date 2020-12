Loreal : Acquisition de Takami Co au Japon

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la société japonaise Takami Co, qui développe et commercialise sous licence les produits de la marque de soin de la peau Takami, appartenant au Docteur Hiroshi Takami.



À cette occasion, le géant français des cosmétiques a également renouvelé pour une très longue durée le contrat de licence de marque avec le Docteur Takami et signé un contrat de collaboration avec ses deux cliniques dermatologiques à Tokyo.



L'acquisition devrait être réalisée dans les prochaines semaines. La marque Takami a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros en 2019 et poursuit sa croissance cette année malgré des conditions de marché difficiles impactées par la Covid-19.



