Loreal : Acquisition de Skinbetter Science aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce ce matin la signature d'un accord en vue de l'acquisition Skinbetter Science, marque américaine de soin de la peau.



' La croissance de la marque est l'une des plus fortes parmi celles de soins prescrites aux Etats-Unis. Skinbetter Science, réputée pour ses formulations innovantes, intègre des actifs de pointe destinés aussi bien aux soins anti-âge, hydratants, nettoyants et exfoliants, qu'à la protection solaire et aux peelings ' indique le groupe.



Skinbetter Science a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 95 millions de dollars sur douze mois glissants au 31 juillet 2022.



Pour Myriam Cohen-Welgryn, présidente de la Division Cosmétique Active du groupe L'Oréal, ' l'acquisition de Skinbetter Science viendra parfaitement compléter le portefeuille de la Division Cosmétique Active et contribuer fortement à la mission qui est la nôtre depuis toujours : faire progresser la santé et la beauté grâce à la science et l'innovation.'



