Loreal : Accord pour une acquisition en Californie

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir signer un accord pour acquérir Youth to the People, une marque américaine de soin de la peau fondée à Los Angeles en 2015 et dont les ventes devraient dépasser les 50 millions de dollars en 2021.



'Youth to the People développe et commercialise des produits de soins de la peau haute performance, connus pour leurs formules innovantes qui associent scientifiquement des extraits de superfood premiums et végans', explique le géant français des cosmétiques.



Disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans certains pays européens où elle rencontre un vif succès, la marque est commercialisée par le biais d'une distribution omnicanale, à la fois en e-commerce D2C et en distribution sélective.



