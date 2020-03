Legrand : Suspension des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Legrand annonce suspendre ses objectifs 2020 publiés le 13 février dernier qui s'entendaient, comme annoncé, 'hors changement majeur de l'environnement économique éventuellement lié à l'évolution de la situation sanitaire mondiale'.



Face à la dégradation de la situation sanitaire et économique mondiale du fait de la propagation rapide du Covid-19 dans de nombreux pays, le groupe de matériel électrique déclare 'travailler très activement à la protection de sa rentabilité et de son cash-flow libre'.



