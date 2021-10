Legrand : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 109 euros sur Legrand, estimant que le 'troisième trimestre devrait confirmer les bonnes tendances' et qu'un ajustement de la guidance 2021 est 'possible, mais pas certain'.



'Nous prévoyons une meilleure reprise qu'anticipé dans ce début de cycle haussier, soutenue par les plans de relance et la montée en puissance de Legrand sur ces nouveaux marchés (datacenters, efficacité énergétique, produits connectés)', affirme l'analyste.



Le bureau d'études anticipe 4,7% par an de croissance organique sur 2022-2025 et pense qu'avec une marge d'EBIT déjà au-dessus de l'objectif de moyen terme (20%), 'le groupe va pouvoir se donner les moyens de capturer cette croissance à venir'.



