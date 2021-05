Legrand : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Legrand, et relève son objectif de cours de 93 à 96 euros.



Le bureau d'analyses souligne la forte croissance du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre, avec une croissance organique de 13,1% quand le consensus tablait sur 2,9%.



'Le groupe vise désormais 4-7% de croissance organique du CA (vs 1-6% précédemment) et une marge d'EBIT ajusté avant impact des acquisitions de 19.6%-20.4% (vs 19.2%-20.2% précédemment)', note Oddo, évoquant l'exercice 2021.



L'analyste relève ainsi ses BPA 2021 de 4,4%. 'Nous prévoyons une meilleure reprise qu'anticipé en 2021 soutenue par la rénovation (50% du CA), les datacenters et aussi, de façon indirecte, les plans de relance', justifie le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.