Legrand : Oddo confirme son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 841,4 ME, sur les neuf premiers mois de l'année, en baisse de -15,7% par rapport à la même période de 2019.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 63 E.



' L'EBIT est 23% au-dessus des attentes. Le FCF se redresse aussi nettement au 3ème trimestre (après -31% au S1). Le groupe souligne des effets de rattrapage au T3, avec notamment +2.2% en Europe de l'Ouest (US -1.5%) ' indique Oddo.



L'analyste souligne également qu'il y a pratiquement aucune indication pour le 4ème trimestre - le groupe indique uniquement prévoir un recul de l'activité au 4ème trimestre, précisant notamment des effets de base difficile (T4 2019 a été le trimestre le plus fort).



' Le consensus devrait relever ses estimations de 3-4%, principalement grâce à la marge (tandis que la croissance T4 pourrait être légèrement abaissée) rajoute Oddo.



