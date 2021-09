Legrand : Nomination d'une directrice RSE

(CercleFinance.com) - Legrand annonce ce soir la nomination de Virginie Gatin au poste de Directrice de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE). Elle devient à ce titre membre du Comité de Direction.



' Cette nomination marque l'engagement du groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale, composante essentielle du modèle de développement de Legrand ', assure la société.



Virginie Gatin aura pour mission le pilotage de la stratégie RSE du groupe s'appuyant sur trois axes engageant l'ensemble de l'organisation et de ses parties prenantes : business ecosystem, people et environnement.





