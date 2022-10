Legrand : Mise en examen en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de matériel électrique Legrand annonce que dans le cadre de l'enquête sur la pratique des prix dérogés sur le marché français, l'une de ses entités françaises a été mise en examen et astreinte à octroyer une sureté de 80,5 millions d'euros.



Soulignant que ces décisions ne préjugent en aucun cas d'une condamnation éventuelle, Legrand 'conteste fermement le bien-fondé des procédures en cours et entend démontrer que sa politique commerciale est strictement conforme à la législation'.



Pour rappel, le Juge d'instruction a aussi mis en examen ses pairs Schneider Electric et Rexel dans le même dossier, et ordonné à ces deux groupes la constitution de garanties bancaires ainsi que de garanties en numéraire.



