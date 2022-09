Legrand : JPMorgan relève à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Legrand, qu'il porte de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours toutefois révisé à la baisse de 103 à 95 euros.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études dit considérer le fabricant d'équipements électriques français comme une sorte de 'valeur refuge' compte tenu de l'environnement actuel.



'Legrand affiche l'un des meilleurs historiques de notre domaine de couverture, à la faveur d'une approche disciplinée et constante en matière de croissance rentable sur le marché des installations basse tension, l'une des niches les plus séduisantes de notre rayon', explique JPMorgan.



'Etant donnée l'incertitude économique actuelle, nous apprécions cette constance, une qualité aujourd'hui proposée sur la base d'un cours de Bourse attractif', poursuit-il, ajoutant que Legrand est actuellement l'un des rares acteurs du secteur à bénéficier d'une véritable maîtrise de ses prix.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.