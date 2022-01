Legrand : Jefferies relève à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Legrand de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 104 euros, en perspective de l'annonce des résultats de 4ème trimestre du groupe français.



Dans une note de recherche, le courtier américain déclare s'attendre à une publication 'solide' de la part du fabricant de matériel électrique, supérieure de 3% au consensus pour ce qui concerne le résultat ajusté, accompagnée de prévisions moins prudentes que par le passé.



Jefferies fait par ailleurs remarquer que le titre s'est récemment replié pour ne plus se traiter qu'à 16x son EBITA 2022, soit une décote de 10% par rapport à ses comparables de premier plan et de 5% vis-à-vis de Schneider.



D'un point de vue opérationnel, le broker explique apprécier l'exposition au marché non-résidentiel du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec environ 60% de ses ventes aux Etats-Unis.



