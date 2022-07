Legrand : Credit Suisse reste à négatif et réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'sous-performance' sur Legrand, tout en réduisant son objectif de cours à 74 euros, en raison d'une nouvelle hypothèse de taux de décote (en ligne avec ses changements récents dans le secteur).



Avant la publication au titre du deuxième trimestre, le broker relève ses estimations de profit opérationnel d'environ 10% pour 2022-24, principalement grâce à des effets de changes et à une évolution des prix meilleure qu'attendu.



S'il considère Legrand comme une 'franchise de haute qualité dans le domaine attractif de l'électrification ', Credit Suisse pointe des risques cycliques dans le résidentiel, un potentiel d'amélioration de marges limité et un risque d'intensification de la concurrence.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.