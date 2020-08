Legrand : Berenberg initie à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a entamé jeudi la couverture du titre Legrand avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 80 euros, le broker considérant le groupe français comme un bénéficiaire de la transition énergétique et de la numérisation des installations électriques.



'Legrand est une entreprise formidable, dont le modèle est facile à comprendre pour les investisseurs en raison de ses positions de leader sur les marchés des produits de basse tension et de ses marges imperturbables', juge le courtier dans une note.



'Le groupe devrait bénéficier de tous les catalyseurs appelés à tirer la demande au sein du secteur après la crise du Covid-19', poursuit Berenberg dans sa note, consacrée au secteur européen des biens d'équipement et de l'ingénierie électrique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LEGRAND en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok