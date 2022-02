Legrand : AlphaValue relève à 'accumuler'

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé vendredi soir sa recommandation sur le titre Legrand, passant à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'ici, avec un objectif de cours maintenu à 97,4 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant justifie son relèvement par la révision à la hausse de ses prévisions de résultats sur le fabricant de matériel électrique, ainsi que par les récentes tendances de marché.



Le cabinet parisien reconnaît que ses estimations sur la croissance du chiffre d'affaires du groupe se montraient jusqu'ici 'conservatrices' alors qu'un bon niveau de croissance se profile selon lui cette année.



AlphaValue revoit par ailleurs à la hausse ses prévisions de bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) pour 2022 et 2023.



'De manière générale, il s'agit d'une bonne opportunité pour faire l'acquisition d'un acteur de qualité versant un dividende', estiment plus globalement les analystes.



