Legrand : Acquisition de Focal Point aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Legrand annonce le rachat de Focal Point, acteur de premier plan aux Etats-Unis de l'éclairage architectural prescrit pour les bâtiments non résidentiels, proposant des offres sur mesure, notamment destinées à la rénovation.



Basée à Chicago, Focal Point emploie plus de 750 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions de dollars, principalement aux Etats-Unis. Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés.



Après ceux de Pinnacle Architectural Lighting en 2016, OCL et Finelite en 2017, puis Kenall en 2018, ce rachat (sous réserve des conditions suspensives d'usage) permet à Legrand de renforcer son leadership aux Etats-Unis dans le contrôle et les solutions d'éclairage.



